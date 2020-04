Ronaldinho ai domiciliari, la rivelazione: “ha fatto una sola richiesta…”

Ronaldinho è stato arrestato per documenti falsi ed attualmente si trova in Paraguay ai domiciliari nell’Hotel Palmaroga di Asunción, il giudice ha concesso all’ex calciatore di proseguire così la pena dopo aver ricevuto il pagamento della cauzione di 1,6 milioni di dollari. Il brasiliano dovrà rimanere in albergo con il divieto di lasciare il Paraguay. Ma come sta vivendo la situazione il brasiliano?

Il direttore della struttura, Emilio Yegros, ha parlato al quotidiano messicano Excelsior. “Ronaldinho non perde il suo umorismo e alterna le sue conversazioni con delle battute. Sembra un bravo ragazzo. Non perde mai il sorriso, stesso discorso per suo fratello. La sua faccia è cambiata rispetto al primo giorno, quando è arrivato teso e stressato”. Ronaldinho ha fatto una sola richiesta, un pallone ed una stanza per le partitelle, come rivela il manager: “Abbiamo abilitato una sala di circa 30 metri per 15 solo per lui”.