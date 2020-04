Ronaldinho lascia il carcere dopo circa un mese. Un giudice ha assegnato l’ex calciatore brasiliano e il fratello procuratore agli arresti domiciliari in un hotel di Asuncion. L’ex Pallone d’Oro era stato arrestato con suo fratello lo scorso 6 marzo mentre tentava di entrare in Paraguay con un passaporto falso e la Corte si era rifiutata di concedere gli arresti domiciliari per il pericolo di fuga. Ora il brasiliano sconterà la sua pena in albergo.