“Se Ronaldo giocasse ora farebbe 6 gol a partita, qualità dei difensori calata”, l’elogio al brasiliano

“Se il calcio è cambiato rispetto ai miei tempi? Era un calcio diverso, questo è più veloce. Io sono convinto che se Ronaldo ‘Il fenomeno’ giocasse ancora, farebbe 5 o 6 gol a partita. Questo perché da 20 anni a questa parte la qualità dei difensori è calata enormemente. Quanti ne farei io in questa Serie A? Ma io credo che in doppia cifra ci arriverei. Non so dire quanti gol esattamente, ma con una buona squadra ci potrei arrivare”. Sono queste le parole, a ItaSportPress, dell’ex attaccante Dario Hubner.