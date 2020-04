“Ronaldo è uno solo, Totti si sta rinc******o. Mia moglie è più matta di me”: Cassano-Vieri show

In questi giorni di quarantena per il Coronavirus si susseguono divertenti dirette Instagram tra ex calciatori. Una delle ultime ad andare in scena è stata quella tra Christian Vieri e Antonio Cassano. I due hanno raccontato aneddoti e sono stati protagonisti di siparietti comici. Si parte da Ronaldo, con Cassano che sottolinea “Giocatore stratosferico, Ronaldo quello vero è uno solo. Mi ricordo che si allenava quando voleva, adesso si usa spesso la parola Fenomeno. Era una roba imbarazzante per quanto era forte, calciava dal limite di piatto con una facilità, è il centravanti più grande della storia. Immagina che roba poteva essere con delle ginocchia a posto”.

Un amico in comune è Francesco Totti, preso in giro dai due: “Totti si allena? Ma se non fa nulla tutto il giorno!. Ma quali scale? Si sta rinc******o“. Tutti e tre furono protagonisti all’Europeo del 2004: “Potevamo andare più avanti. Se solo tu fossi stato in forma al 50% saremmo arrivati in semifinale. Mi ricordo una preparazione davvero stratosferica, con i pesi e le navette. Tu eri in formissima, poi, maledetto ginocchio tuo… sono i momenti, purtroppo”.

Infine si parla dello scherzo della moglie di Cassano, Carolina Marcialis, diventato virale sul web: “Ero tranquillo e rilassato, stavo guardando le notizie di calcio. La prima cosa che faccio la mattina è vedere le notizie su Federer e Messi. Mi metto metto tranquillo a leggere e dopo due minuti arriva la secchiata d’acqua…E’ più matta di me. E’ più dura e ha più personalità di me. Nella mia vita non ho mai pensato di prendere una donna così…”.