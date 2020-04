“Chiesi la maglia a Messi a fine partita, ma commisi una gaffe…”: il racconto di Rudiger

Ex Roma ma adesso al Chelsea, il difensore Rudiger si è concesso ad un’intervista sul sito ufficiale del club. Interessante il racconto legato alla sua infanzia povera ed alla gaffe con Messi di qualche anno fa.

“Da piccolo avevo una maglietta di Weah cucita da me. In famiglia non c’erano così tanti soldi per comprarmi un kit di gioco e così ho pensato di farmelo solo. Era una maglietta bianca: ho scritto il numero nove e il suo nome sul retro. Conservo gelosamente, invece, la maglia di Messi, scambiata con lui qualche anno fa dopo una partita di Champions a Barcellona. Per me è stato un grande onore, gliel’ho chiesta quando ci siamo stretti la mani e l’ho avuta. Poi la gaffe. Pensavo non volesse la mia, ne ero certo. Invece Fabregas mi ha detto di dargliela!”.