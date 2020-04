Rudiger, e ora che si fa? La moglie gli taglia i capelli, il risultato non è proprio dei migliori… [FOTO]

Per la serie “tagli da quarantena”. Tanti gli uomini, in questo periodo, costretti a “far da sé”. Con l’aiuto di qualche familiare, o magari anche da soli, hanno dovuto… darci un taglio. In tutti i sensi. Barbieri e parrucchieri chiusi per l’emergenza Coronavirus, e allora non resta che provare ad accorciare alla meno peggio. Tanti anche i calciatori che hanno provveduto a “muoversi”, con risultati più o meno incoraggianti. O disastrosi… Come nel caso dell’ex Roma Antonio Rudiger, adesso al Chelsea. E’ stata la moglie a tagliargli i capelli, ma il suo barbiere di fiducia ha postato la foto su Instagram. Il risultato? Prego, giudicate voi…