Sagna allo scoperto sul futuro di Pogba: “vuole la Juventus”

I tifosi della Juventus possono iniziare a pensare in grande. Il club bianconero fa sul serio, i prossimi mesi si preannunciano caldissimi sul fronte calciomercato, la dirigenza ha intenzione di piazzare due-tre colpi in grado di fare la differenza. La notizia del giorno riguarda Marcelo, il terzino brasiliano avrebbe detto sì all’arrivo in Italia per riabbracciare l’amico Cristiano Ronaldo.

Un altro grande obiettivo è il centrocampista Pogba, indicazioni da parte di Bacary Sagna, terzino ex Arsenal, Manchester City, Benevento e Montreal Impact: “Vedo Paul verso un ritorno alla Juventus – ha detto a Goal.com -, perché c’è Cristiano Ronaldo e perché la Juventus è il club che lo ha fatto brillare. Ama il club, lo conosce già. È più complicato che vada a Madrid perché ora il Real non sta facendo benissimo e ci sarebbero aspettative troppo pesanti per lui (…)”.