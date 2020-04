Sampdoria, Pasquale Foggia: “io nuovo ds? Ecco la verità”

Secondo le ultime indiscrezioni che sono circolate nelle ultime ore, la Sampdoria starebbe pensando all’ex calciatore Pasquale Foggia per il ruolo di nuovo direttore sportivo del club. Il dirigente ha svolto un lavoro molto importante con il Benevento ed adesso potrebbe pensare ad un salto in avanti. Secondo quanto riportato Ferrero vorrebbe affidare proprio a lui la costruzione della squadra 2020-2021.

Il diretto interessato però, per il momento ha deciso di frenare: “Samp? Non è il momento adatto per parlare di me” ha dichiarato a Sampnews24.com il ds giallorosso. I prossimi mesi saranno sicuramente decisivi.