“Se ci sarà un positivo in Bundesliga il campionato non si fermerà, ecco perché”

“In caso di un positivo in Bundesliga hanno detto che non ci si ferma, si va avanti perché loro pensano di avere il metodo per controllare e isolare il caso“. Queste le parole del giornalista Giovanni Armanini ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ su Radio 24. “Calciatori tedeschi controllati non più e non meno delle altre persone. L’allenamento in sé, se tutti sono sani, non crea contagio, non è il contatto in sé che crea contagio, è il contatto con qualcuno che ha il virus. “In Germania nel calcio non c’è stato dibattito come in Italia, ma non perché non se ne sia parlato, è perché non ci sono state fughe in avanti di presidenti e politici. In Germania c’è stata una reazione al virus che ha portato a non avere un’emergenza sanitaria, la situazione è meno caotica e permette di programmare. I tedeschi nascono per organizzare e spesso hanno buoni risultati”.