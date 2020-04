Scandalo nel calcio, 2 partite truccate: 9 persone condannate, 2 calciatori e 1 dirigente [NOMI e DETTAGLI]

Una bufera clamorosa nel mondo del calcio, in particolar modo nei guai club della Liga. E’ arrivata la condanna in Spagna per partite truccate con riferimento a match della stagione 2013-14 e secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ coinvolgono Osasuna e Betis. Il Tribunale di Navarra ha ritenute colpevoli 9 persone per aver provato ad aggiustare il risultato di due partite: Betis-Valladolid e Osasuna-Betis. Sono stati colpiti dalla sentenza due ex calciatori del Betis. Amaya e Xavi Torres (risultano ancora in attività) e cinque ex dirigenti dell’Osasuna. Il club di Pamplona consegnò ai giocatori del Betis 650mila euro (400mila per battere il Valladolid e 250mila per perdere contro l’Osasuna nelle ultime due giornate del torneo). Alla fine il Betis vinse contro il Valladolid 4-3 e perse 2-1 contro l’Osasuna, con quest’ultima che non riuscì comunque a salvarsi.

Ecco tutti i provvedimenti:

Il dirigente Angel Vizcay è stato condannato oggi a 8 anni per frode sportiva, appropriazione indebita e falsificazione di conti e documenti.

è stato condannato oggi a 8 anni per frode sportiva, appropriazione indebita e falsificazione di conti e documenti. Un anno per Amaya e Xavi Torres, più 900mila euro di multa e due anni di sospensione dal calcio.

Ecco gli altri nomi coinvolti: