Schianto mortale per una promessa dello sport: ferita anche una ragazza [NOME e DETTAGLI]

Un altro grave lutto ha sconvolto il mondo dello sport. Come riportano alcuni siti inglesi, è morto Mohammed Hashim, 18 anni, considerato come il nuovo Muhammad Ali. Era un pugile ed è stato fatale un incidente stradale. Il ragazzo, nonostante la giovane età, aveva già vinto alcuni titoli e si era classificato al secondo posto tra i migliori pugili della sua età. Mohammed avrebbe perso il controllo dell’auto e si sarebbe schiantato contro le barriere. Immediato l’intervento della Polizia, coinvolta anche una ragazza di 19 anni che è stata trasportata all’ospedale, riportando per fortuna solo lievi ferite.

Tributo anche della famiglia che ha confermato la notizia: “era la persona più generosa del mondo, sempre sorridente. Già a 16 anni aveva realizzato molto nella sua vita, è diventato un campione della boxe e reso orgogliosi tutti noi e la nazione. Era un giovane eccezionale e con grande prospettiva, ci mancherà e sarà sempre nei nostri cuori”.