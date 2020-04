“Sento da varie fonti che lo scudetto non sarà assegnato e ci saranno due retrocessioni e due promozioni”

“Sento da varie fonti che lo Scudetto non sarà assegnato, le prime quattro andranno in Champions, quindi tre in Europa League, con due retrocessioni sole e due promozioni dalla B”. Stefano Capozucca, ex ds tra le altre di Cagliari e Genoa, ha parlato così ‘Stadio Aperto’, trasmissione di TMW Radio.

“Ma qui scatta il casino – prosegue – Il Frosinone giustamente è a soli due punti dalla seconda in classifica, da regolamento avrebbe il playoff e non vedrebbe perché cambiare a priori il regolamento. La SPAL lo scorso anno raggiunse una grande salvezza nel finale, ancora mancano dodici partite…”