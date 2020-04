Serie A 28ª giornata, c’è l’ombra del calcioscommesse. Il Procuratore Federale: “nel mirino 4 partite”

Dopo il successo del Napoli nel lunch match della 28ª giornata giornata del campionato di Serie A, si sono concluse anche le partite delle 15. Passo falso dell’Inter che non è andato oltre il pareggio in trasferta contro il Parma, ma soprattutto le indicazioni sono arrivate per la zona salvezza. Il Brescia ci crede ancora, a maggior ragione dopo il successo davanti al pubblico amico contro il Genoa. Il Torino torna a muovere la classifica, ottimo punto sul difficile campo del Cagliari. Gol e spettacolo tra Sassuolo e Verona, finisce con un rocambolesco 3-3. Ma il risultato che merita una nota di merito è il blitz del Bologna sul campo della Sampdoria. Ma vediamo tutto nel dettaglio, partita per partita.

BRESCIA-GENOA 2-1

Giallo prima dell’inizio del match, Diego Lopez non riesce a trovare 11 calciatori all’altezza, gli unici di categoria sono Tonali e Balotelli. Si cerca tra massaggiatori e magazzinieri, alla fine le Rondinelle decidono di mandare in campo il medico sociale per garantire la regolarità del match. I tifosi sugli spalti sono increduli ed i padroni di casa subiscono subito il contraccolpo. Il Brescia si conferma la squadra più sensibile della Serie A: in campo c’è Jagiello (già così sembra un evento più unico che raro), il centrocampista non viene marcato dagli avversari per solidarietà, nemmeno Joronen lo ostacola ed il polacco riesce ad entrare in porta con tutto il pallone. Nella ripresa però il match cambia, lancio lungo del medico sociale, Balotelli viene chiamato da una bella ragazza sugli spalti. SuperMario si conferma bomber vero, si gira di scatto, il pallone gli sbatte sulla testa e si infila alla spalle di Perin per il pareggio. Il match sembra indirizzato verso il pareggio, ma Diego Lopez si gioca il jolly. Manda a scaldare il magazziniere. Dopo 30 minuti è pronto per scendere in campo. Uno-due con il medico e gol di ‘panza’ per il definitivo 2-1.

CAGLIARI-TORINO 1-1

Cagliari e Torino riescono a muovere la classifica. E già questa è una notizia. Ma ancora di più quello che succede nel riscaldamento. Nainggolan viene invitato ad un party, ma rifiuta clamorosamente. Preferisce giocare la partita. In panchina sono veramente preoccupati e provvedono alla misurazione della febbre: solo 36.8. Il belga può rimanere in campo. Incursione di Meite, in porta ci sono Cragno, Olsen e Rafael (ancora non si sono capite le gerarchie tra i portieri del Cagliari). In tre non riescono a fermare il tiro, è vantaggio del granata. Nel secondo tempo la squadra di Longo aumenta i ritmi, Belotti si procura un calcio di rigore. Il Gallo afferra la sfera, ma Zaza si prende la responsabilità. Rincorsa lunga, tanti piccoli saltelli. Dopo 10 minuti parte il tiro e la sfera finisce fuori dall’impianto sportivo. Una vecchietta prende il pallone e lo rilancia in campo, ad approfittarne è Simeone che impatta per il definitivo 1-1. L’ex Fiorentina esulta e ringrazia la signora: “questo è il mio numero di telefono, ci sentiamo dopo la partita”.

PARMA-INTER 1-1

Passo falso della squadra di Antonio Conte che rischia di compromettere definitivamente la corsa per lo scudetto. Prima del match il presidente Zhang lancia un segnale alla squadra: “voglio puntare solo sui giovani, dalla prossima stagione stipendio da top player per gli Under 25“. Young si sente chiamato in causa e annusa già il profumo dei soldi, azione personale alla Maradona e gol del vantaggio che gela il Tardini. All’intervallo l’episodio che cambia la partita. Paratici chiama Kulusevski e lo avverte: “o pareggi i conti oppure la prossima stagione ti mando in prestito all’Albinoleffe”. Il classe 2000 a quel punto inizia ad impegnarsi e con un tiro a giro ‘alla Del Piero’ supera l’incolpevole Padelli per il definitivo 1-1.

SAMPDORIA-BOLOGNA 2-3

La squadra di Mihajlovic sbanca il campo di Marassi e può quasi festeggiare la salvezza, lo scatto risulta decisivo. L’uomo del match è… Denswil. Palacio scatta sul filo del fuorigioco, Colley lo tira per il codino e l’arbitro fischia inevitabilmente il calcio di rigore. Barrow fa il cucchiaio e porta in vantaggio i suoi. Nel giro di 10 minuti la squadra di Ranieri riesce a ribaltare tutto. Colley e Thorsby rispondono alle critiche portate avanti da CalcioWeb la scorsa settimana e con due giocate della domenica siglano il 2-1, inutili i tentativi di Medel che ha provato per ben due volte la carta di mordere le caviglie all’avversario. Finita? Macchè. L’olandese Denswil si conferma un campione di Playstation e per due volte prova la stessa giocata. “Quadrato + Triangolo”, urla Mihajlovic dalla panchina. Esce una ‘mezza-rovesciata’ che in entrambi i casa supera l’incolpevole Audero. Finisce 2-3.

SASSUOLO-VERONA 3-3

Risultato pirotecnico nel match per la salvezza. Prima della partita annuncio shock del tecnico De Zerbi: “sto pensando di andare via, ma sono ancora in dubbio. Do le dimissioni in caso di larga vittoria”. I calciatori neroverdi non possono più vederlo e si ‘mangiano’ l’erba. Berardi torna a giocare seriamente a pallone dopo 4 anni e sigla una tripletta da stropicciarsi gli occhi. Delirio tra i tifosi, lo stadio è tutto esaurito: il totale degli spettatori è 899. Juric si gioca la carta Stepinski, il polacco risponde con una tripletta storica. Decisivo il discorso dell’allenatore prima dell’ingresso in campo: “voglio vedere almeno un controllo di palla, altrimenti torni a fare il muratore”. Non c’è più tempo per altre emozioni, finisce 3-3.

Ma a scuotere il mondo del calcio è quanto emerso subito dopo il fischio finale. Secondo quanto appreso dalla redazione di CalcioWeb alcune partite sarebbero finite nel mirino per calcioscommesse. Intercettato dalla nostra redazione, il Procuratore Federale ha dichiarato: “nelle partite delle 15 si sono verificati alcuni episodi sospetti. Nainggolan ha preferito il calcio al divertimento. Zaza non ha ancora imparato le lezione dell’Europeo con la maglia della Nazionale e mette a rischio l’incolumità dagli spettatori. Ma soprattutto voglio approfondire le prestazioni in campo di Denswil e Stepinski. Mai visti giocare così bene. Il Cagliari ha schierato tre portieri. Ma soprattutto come ha fatto il Genoa a perdere contro quattro ‘scappati di casa?’ La probabilità di scommesse è alta, sono in ballo quote altissime”. Nei prossimi giorni potrebbe dunque partire un’inchiesta: Brescia-Genoa, Cagliari-Torino, Sampdoria-Bologna e Sassuolo-Verona nel mirino.