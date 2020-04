Serie A, 8 club contrari alla ripresa del campionato: “ci sarebbero rischi incalcolabili”

La spaccatura in Serie A sulla ripresa della stagione è nettissima: sono 8 i club che si sono dichiarati contrari a tornare in campo per completare la stagione. “L’assunzione del rischio di un fatto non più imprevedibile potrebbe ricadere sul club che si è assunto il rischio di prosecuzione pur in presenza di un rischio incalcolabile”, si legge nel documento. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la Lega sta preparando un documento tecnico unitario. I club contrari la ripresa del campionato sarebbero Parma, Spal, Brescia, Torino, Sampdoria, Udinese, Bologna e Fiorentina. Nella giornata di domani andrà in scena l’Assemblea di Lega che chiarirà meglio la situazione.