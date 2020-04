Serie A, battibecco tra 3 presidenti durante l’assemblea di Lega [NOMI e DETTAGLI]

Nella giornata di ieri è andata in scena l’assemblea di Lega in Serie A, sono stati affrontati importanti argomenti che riguardano il futuro del calcio italiano dopo l’emergenza Coronavirus. C’è intesa su alcuni punti, ma anche qualche momento di tensione. Secondo quanto riguarda il ‘Corriere dello Sport’ battibecco tra il presidente del Brescia Massimo Cellino, quello del Napoli Aurelio De Laurentiis e il patron della Sampdoria Massimo Ferrero.

Tutto è nato da una frase pronunciata da Cellino, quando ha sottolineato che parecchi calciatori stranieri del Brescia hanno lasciato l’Italia. Deciso l’intervento di De Laurentiis che ha subito risposto che i tesserati del Napoli sono rimasti in città. A concludere l’intervento di Ferrero che prima ha ribadito la sua volontà di non riprendere il campionato, poi invitato il presidente del Napoli a pagare per intero gli stipendi dei giocatori.