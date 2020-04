Serie A al Centro-Sud, Inter e Milan ci ripensano: disponibilità piena a giocare lontane da San Siro

La Serie A riprenderà. Questa frase è diventata un must negli ultimi giorno. Sembra che si vada verso la chiusura della stagione 2019-2020 sul campo. Ma dove si giocherebbe? L’ipotesi lanciata da Gravina è disputare le partite al Centro-Sud, nelle regioni meno colpite dal Coronavirus. Una soluzione che penalizzerebbe le squadre del Nord, costrette a giocare a porte chiuse in stadi diversi da quelli di proprietà. Inter e Milan erano scettiche, anzi contrarie. Ma, come riporta l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, le due società hanno cambiato idea: “La disponibilità ad andare eventualmente a giocare a porte chiuse lontano dal Meazza, se ci sarà un finale di campionato senza partite al Nord, è totale: qualsiasi soluzione arriverà dalla Federcalcio e dalla Lega sarà accettata”, scrive ‘la rosea’. Si va dunque verso la soluzione proposta da Gravina. Una Serie A al Centro-Sud. Ieri, abbiamo spiegato cosa dice il regolamento e le norme sugli stadi omologati per la massima serie. Sono diverse le città pronte ad ospitare il finale di stagione.