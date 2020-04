Serie A e coppe europee, due nuove ipotesi differenti per chiudere la stagione

Chiudere la stagione ‘quasi’ ad ogni costo. ‘Quasi’, appunto, e cioè virus permettendo. Preservando sempre la salute ma, se ci sarà possibilità, andare avanti e concludere, evitando un’estate di ricorsi e polemiche. La strada intrapresa dalla Serie A e dalla Uefa sembra essere chiara. Tante le ipotesi avanzate in queste settimane, tante quelle accantonate e quelle portate avanti, tante quelle smentite o confermate a seguito dei confronti tra i vertici del calcio e le società. L’ultimo aggiornamento è quello di ieri. Gravina ha aperto anche alla soluzione ‘ottobre’ per chiudere la stagione, mentre Ceferin si è detto favorevole a finire anche in agosto.

E così che si possono aprire altri, ulteriori, scenari. A farlo è il Corriere dello Sport, che nella sua edizione odierna analizza nel dettaglio due soluzioni diverse per far concludere questa complessa annata calcistica.