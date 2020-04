Serie A, importanti novità sulla questione stipendi: l’annuncio della Lega! [DETTAGLI]

Importanti novità emerse dopo l’ultima riunione, con il confronto con le società in merito alla questione stipendi. Come annunciato dalla stessa Lega Serie A con un comunicato sul proprio sito ufficiale, è stato raggiunto l’accordo: tutti i club, eccetto la Juventus che ha già risolto a parte, hanno votato all’unanimità a favore del taglio delle mensilità. L’intervento prevede “una riduzione pari a 1/ 3 della retribuzione totale annua lorda (ovvero 4 mensilità medie onnicomprensive) nel caso non si possa riprendere l’attività sportiva, e una riduzione di 1/6 della retribuzione annua lorda (ovvero 2 mensilità medie onnicomprensive) qualora si possano disputare nei prossimi mesi le restanti partite della stagione 2019-2020”.