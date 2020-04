Serie A, il punto sulla ripresa: allenamenti individuali, collettivi e ritorno del campionato

Il passo in avanti verso la ripresa del campionato di calcio in Serie A è stato significativo, ma ancora non è stata presa una decisione definitiva, la situazione verrà valutata giorno dopo giorno e dipenderà dalle risposte del Paese all’epidemia da Coronavirus. L’incontro di ieri è stato indicativo, ma il Ministro dello Sport ha chiesto ancora tempo perchè è troppo presto prendere una decisione definitiva in questo momento. Secondo le prime indiscrezioni la ripresa della preparazione potrebbe riprendere già dal 4 maggio e con la fine del lockdown, ma solo per sedute individuali. Per gli allenamenti collettivi, probabilmente bisognerà attendere il 18 maggio e di conseguenza slitta anche l’inizio del campionato che potrebbe riprendere il 6 o il 13 giugno, con la conclusione prevista per gli ultimi giorni di luglio.

Per il momento però si è parlato al Governo solo di ripresa degli allenamenti e non del campionato, perché prima si vuole valutare meglio la situazione attraverso dei test da attuare durante le sedute presso i centri sportivi. Il calcio è ovviamente uno sport di contatto e quindi il rischio contagio esiste, serve dunque un piano di sicurezza anche molto dispendioso dal punto di vista economico che solo i club di Serie A possono permettersi, forse in parte quelli di Serie B. Il 18 maggio per la ripresa degli allenamenti sembra proprio la data limite, oltre si potrebbe pensare di rispolverare la formula dei playoff e playout, oppure la ripartenza a settembre.