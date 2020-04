La Serie A a rischio crack: 10 club preparano un documento. “Costretti a vendere i big”

Nella giornata di ieri, il Governo ha lanciato la fase 2, al momento la ripresa degli allenamenti è fissata per il 18 maggio. Ma sul ritorno in campo per il campionato non ci sono certezze, anzi la situazione è molto delicata in attesa di una decisione che dovrà comunque essere presa a stretto giro di posta. Il Coronavirus ha già portato pesantissime conseguenze dal punto di vista economico e la condizione potrebbe peggiore nelle prossime settimane e mesi.

Secondo quanto riporta Repubblica 10 club di Serie A stanno preparando un documento per spiegare e dimostrare che la serrata del campionato può portare a numerosi fallimenti. Un club di primo piano, non citato, avrebbe spiegato che “se non giocheremo ancora, dovremo vendere i nostri migliori giocatori”. Fondamentale sarà la questione dei diritti tv, in caso di mancata ripresa verrebbero meno importanti introiti, con il serio rischio di non poter garantire il futuro.