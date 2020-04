Serie C, club non compatti sulla sospensione: i retroscena dell’assemblea

Nessuna decisione ufficiale. E c’era da aspettarselo visto che saranno Governo e FIGC a decidere il destino del campionato di Serie C in base all’andamento della pandemia del Coronavirus. Si è conclusa senza scossoni l’assemblea dei club di Lega Pro. Sul tavolo c’era l’ipotesi di annullare i campionati e non riprenderli. E’ emerso che nel girone C, ad esempio, solo 3 presidenti spingono per questa soluzione, mentre gli altri si attengono alle decisioni dell’Uefa di attendere per capire lo sviluppo. Ad oggi nulla è stato votato e non sono state prese decisioni, dunque,. In questo momento la cosa principale è la salute.