Serie C, Ghirelli: “Ecco cosa devono aspettarsi i tifosi di Monza, Vicenza e Reggina”

“Monza, Vicenza e Reggina e i loro tifosi cosa devono aspettarsi? Aspettino l’assemblea del 4, formulerà una proposta che consegnerà al Consiglio Federale che poi il 5 maggio deciderà. La mia opinione è che noi siamo a vasi comunicanti con le diverse Leghe, cioè come si sale e come si scende, e non possiamo darla vinta al virus, ma un sistema per riconoscere quello che si è fatto durante il campionato credo che sia il minimo sindacale. Comunque credo che anche considerando il vantaggio che hanno… possono guardare avanti con fiducia”. Sono le parole, a Trivenetogoal, del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.