Serie C, Ghirelli: “per i medici sportivi il protocollo è inapplicabile”

E’ sempre più incerta la ripresa dei campionati, soprattutto in Serie C non sembrano esserci i margini per ripartire in sicurezza, si stanno studiando dunque le soluzioni riguardanti promozioni e retrocessioni.

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato sulle colonne de Il Gazzettino, in seguito videoconferenza che si è tenuta nella serata di martedì 28 con i responsabili degli staff medici delle 60 squadre: “Allo stato attuale i medici ritengono che non siamo in grado di applicare il protocollo sanitario e di assicurare quello che si pone, ossia di creare tutte le condizioni di salvaguardia della salute e di sicurezza”.