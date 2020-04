“Ho 300 milioni e un’isola, non ho bisogno di questo. Il primo che parla lo ammazzo”: la sfuriata di Ibra

Un attaccante dalle doti tecniche indiscutibili, fuori dal comune. Ma oltre ai gol, in carriera Zlatan Ibrahimovic ha fatto parlare di sé per qualche comportamento sopra le righe e qualche dichiarazione forte. A raccontare un aneddoto è stato l’ex calciatore dei LA Galaxy Joao Pedro, ai microfoni di ‘Record’: “Giocavamo sul campo degli Houston Dynamo. Siamo passati in vantaggio per 1-0, poi siamo stati ripresi sul 2-2 e nel finale ci hanno segnato il goal del 3-2. A fine partita, Zlatan ci ha duramente rimproverato. Ci ha detto ‘Se siete venuti qui per andare in spiaggia e passeggiare ad Hollywood dovete dirmelo e adesso. Io ho 300 milioni sul mio conto in banca e possiedo un’isola, non ho bisogno di tutto questo. La prima persona che parla lo ammazzo, lo ammazzo davvero'”.

Ma Ibrahimovic è un tipo capace anche di scherzare e sdrammatizzare. Prosegue Joao Pedro: “Stavamo per iniziare una partita 11 contro 11 e qualcuno ha chiesto ‘Chi batte il calcio d’inizio?’ Il nostro assistente disse ‘Joao Pedro, perché oggi è il suo compleanno‘. Ibrahimovic si rivolse a lui dicendo ‘Ogni giorno è il mio compleanno. Dammi la palla’ e si mise a ridere”.