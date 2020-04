“Simuliamo le ultime partite”: la pazza idea del presidente per finire la stagione

Stop allo sport in Francia almeno fino a settembre e, di conseguenza, Ligue 1 2019/20 che può considerarsi ufficialmente conclusa. Ma non tutti si sono arresi all’annuncio del primo ministro Edouard Philippe. C’è bisogno di determinare le squadre qualificate alle coppe europee della prossima stagione, le retrocesse. Una prima proposta, lanciata dal presidente della Federcalcio transalpina, Noël Le Graët, riguarda la possibilità di prendere in considerazione la classifica della Ligue 1 fino alla 27esima giornata (visto che PSG e Strasburgo hanno giocato una gara in meno), annullando la 28esima: il PSG sarebbe campione, Marsiglia e Rennes (quest’ultimo al playoff) in Champions, Lille in Europa League così come Lione e Saint-Etienne, finaliste rispettivamente della Coppa di Lega e della Coppa di Francia.

Soluzione che non piace al Lione di Jean-Michel Aulas. Il vulcanico numero uno dell’Olympique, infatti, opterebbe per i playoff. Ma nelle ultime ore anche il Lille di Gerard Lopez si è detto pronto a soluzioni alternative e parecchio fantasiose. Proprio il numero uno dei ‘Mastini’ ha spiegato le sue intenzioni nel corso di un’intervista rilasciata a ‘L’Equipe’: “Congelare la classifica attuale non terrebbe in considerazione chi ha giocato contro chi, in quale periodo della stagione e in casa o in trasferta. Noi del Lille abbiamo giocato due volte, perdendo, con il PSG, il Rennes invece ci ha giocato solo una volta ed è un punto sopra di noi. Si potrebbe fare un calcolo scientifico per simulare le gare rimanenti in base ai punti totalizzati in casa e fuori”.