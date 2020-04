“Gerrard lo chiamò cog****e e lui gli rispose che si sarebbe fatto sua madre”: il retroscena sul Liverpool

Florent Sinama-Pongolle, ex attaccante del Liverpool, ha raccontato un retroscena sul rapporto tra Steven Gerrard e El-Hadji Diouf. Un rapporto molto difficile tra i due, con insulti e minacce, come svelato dallo stesso Sinama-Pongolle in una diretta Instagram: “Era l’intervallo di una partita di precampionato e rimasi traumatizzato dallo scontro tra Diouf e Gerrard: riesci a immaginare i giovani che vedono questo e pensano a come sono realmente i professionisti a quel livello? Gerrard voleva che Diouf passasse di più il pallone, lo chiamò ‘coglione’. Diouf parlava un pessimo inglese e non seppe rispondere, così andò dall’allenatore Gerard Houllier e gli disse: ‘Fagli sapere che andrò a farmi sua madre‘”.