Spal, Vagnati rescinde il contratto: il ds ha già l’accordo con un’altra squadra

Davide Vagnati non è più il direttore sportivo della Spal, l’annuncio è arrivato direttamente dal club. “S.P.A.L. srl comunica che in data odierna il responsabile dell’area tecnica Davide Vagnati ha risolto il contratto col club biancazzurro. Fin dall’avvio dell’esperienza con la nuova dirigenza spallina della famiglia Colombarini e del presidente Walter Mattioli nel luglio 2013, Vagnati è stato il riferimento dell’area sportiva, ruolo in precedenza ricoperto anche nella Giacomense, dove aveva iniziato il percorso prima da calciatore per tre stagioni e poi come direttore sportivo”. Adesso lo aspetta il Torino, l’accordo con il presidente Urbano Cairo è stato infatti già raggiunto.