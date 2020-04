Spolli: “Ibrahimovic, Eto’o e Milito? I miei incubi erano Pellissier e Di Natale”

“L’attaccante più complicato che ho affrontato in Serie A? Ho giocato contro giocatori come Eto’o, Ibra e Milito, gente che sembra fare un altro sport. Ma i miei incubi sono stati due e cioè Sergio Pellissier e Totò Di Natale. A Pellissier ho anche avuto modo di dirlo in faccia, quando abbiamo giocato insieme al Chievo”. Sono le dichiarazioni a sorpresa di Nicolás Spolli, il difensore ha parlato durante il programma radiofonico Catanista. L’argentino ha indossato le maglie di Genoa, Chievo, Carpi, Roma, Catania e Newell’s Old Boys. Il difensore è stato per molto tempo protagonista in Serie A e ha affrontato tantissimi attaccanti, i più pericolosi Pellissier e Di Natale…