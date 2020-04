“Nedved non è adatto. Del Piero in società? Forse non sta simpatico ad Agnelli”: la stoccata dell’ex Juve

Giovanni Cobolli Gigli ha guidato la Juventus dal 2006 al 2009, gli anni più difficili della storia bianconera. L’ex presidente della Vecchia Signora è tornato a parlare ai microfoni di ‘Road 2 Sport’, ad iniziare proprio dalla sua gestione: “Essere il presidente della Juventus in condizioni normali non è facile, nel 2006 accettai l’incarico per senso di dovere e piacere. Ho sempre fatto il tifo per la Juventus, fin da piccolo. Quando retrocedemmo in B Moratti stappò bottiglie di champagne: Guido Rossi gli assegnò lo Scudetto, anche se anni dopo uscirono fuori dei fascicoli che mostravano come pure i nerazzurri fossero coinvolti”.

Come al solito non sono mancate le frecciatine. Bersagli sono Nedved e Agnelli: “Mi domando perché Del Piero non sia in società. Forse non stava simpatico ad Andrea Agnelli. Quando seppi che Agnelli sarebbe diventato presidente rimasi contento, quella famiglia è sinonimo di vittorie. Poi il presidente ha avallato la scelta di Nedved che, secondo me, non era adatto. Spero che un giorno Buffon diventi vicedirettore”.

Cellino si sbilancia sul futuro di Tonali: “Juventus o Inter, difficilmente andrà alla Roma o al Napoli”