La stoccata: “Stranieri Juve tornati in patria? Sappiamo bene che la famiglia Agnelli è molto potente”

“A differenza del Napoli, la Juventus ha autorizzato molti stranieri a tornare a casa? Forse lo hanno fatto perché danno per scontato che il campionato non finirà. Alla fine anche loro comandano, sappiamo bene che la famiglia Agnelli è molto potente. Ma non si tratta di una critica, la mia. La Juve vince da sempre per mille motivi. Potrà risultare antipatica ma è forte, ha potere, ha uno stadio di proprietà, ha strutture adeguate”. A parlare così, ai microfoni di TuttoNapoli, è Alessandro Renica, ex difensore di Vicenza, Sampdoria, Napoli e Verona.