“La parola paura non basterebbe a spiegare quello che ho sentito”: l’allenatore racconta il Coronavirus

L’Imperatore ha sconfitto il Coronavirus. Fatih Terim è stato tra coloro contagiati dalla malattia. Oggi guarito, il tecnico turco ha raccontato la sua esperienza a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Sto bene, grazie mille. Sono stato fortunato, ci siamo accorti del virus prima che si manifestassero tutti i sintomi, così abbiamo iniziato subito la cura. Ora sono a casa, mi sto riposando. La parola paura non basterebbe nemmeno a spiegare quello che ho sentito. Penso che i miei amici italiani sopravvissuti al virus mi capiscano… Io credo che il mondo stia vivendo un esame molto importante“.

Si passa poi a temi più soft: “Final Four di Champions, con semifinali e finale a Istanbul? Certo che mi piace l’idea, perché no? Negli ultimi anni la Turchia ha investito tanto nello sport e negli impianti sportivi. Istanbul ha la capacità di ospitare grandi eventi e questo mi rende felice e orgoglioso. Il calcio non è un gioco molto prevedibile, però la Juve ha la possibilità di vincere“.

A proposito di Juve c’è un turco che sta esplodendo: “Demiral sta lavorando molto, ha fiducia in se stesso ed è riuscito a diventare anche un titolare della Juventus. Le sue migliori caratteristiche sono l’intuito, la velocità nonostante sia alto un metro e 90, l’atletismo e la grinta. Anche tecnica e visione di gioco non sono male. Posso dire che sta facendo grandi cose, spero che dopo l’infortunio ne sentiremo parlarne ancora di più. Merih ha questo potenziale e, in più, ha una lunga carriera davanti: può ancora costruirsi”.

Terim chiude parlando delle sue ex squadre italiane: “Vedere il Milan lontano dalla corsa scudetto mi dispiace. I rossoneri dovrebbero essere sempre in corsa per vincere. Questo vale anche per la Fiorentina, sono due grandi società e spero torneranno presto al loro livello”.