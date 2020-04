Tevez e il rapporto complesso con Ferguson: “Era impossibile discutere con lui, ne uscivi sconfitto”

Non solo Cristiano Ronaldo. Nella sua intervista a ‘Marca’, Carlitos Tevez ha parlato anche di Ferguson, suo allenatore al Manchester United. Un rapporto particolare, il loro, come lo stesso attaccante ha confessato: “Era impossibile discutere con lui, perché uscivi sempre sconfitto dal dialogo. Ha fatto un errore lasciandomi in panchina nella finale di Roma (quella di Champions League persa nel 2009 contro il Barcellona di Guardiola, ndr). Quella è stata l’unica finale che la squadra ha perso da quando sono arrivato, ma lui si crede il presidente dell’Inghilterra”.