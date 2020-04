Tommasi: “Non assegnare titoli non è un dramma, il dramma sono morti e malati”

“Non assegnare i titoli non è un dramma, il dramma sono i morti e i malati: i titoli si assegnano solo se ci sono le condizioni. Come presidente dell’Associazione italiana calciatori sono stato fra i primi a dire di chiudere tutto e di affidarsi alla scienza. Credo che ora la previsione ottimistica sia quella di riprendere le competizioni senza pubblico: i tempi sono incerti, ma lunghi, e va garantita la sicurezza di tutti”. E’ l’intervento del presidente dell’Associazione Calciatori Damiano Tommasi al settimanale ‘Chi’, in edicola domani.