Totti alla Lazio o Del Piero all’Inter, la FOTOGALLERY delle bandiere con la maglia degli eterni rivali

Totti alla Lazio, Del Piero all’Inter, Messi al Real Madrid. Non è fantamercato, neanche fantacalcio. Impossibile tutto ciò, anche ad immaginarlo, a pensarlo. Forse alla Play Station. Pure lì però, se si è tifosi accaniti, si evita di associare certe maglie a certi calciatori. Mai successo, per tanti, anche perché ormai non giocano più. Per alcuni invece è accaduto. C’è chi poi è ancora in attività e, seppur possa sembrare assurdo al momento, non è detto che non accada in futuro. Si sa, nel calcio – e con il calciomercato – tutto è possibile.

Cosa sarebbe accaduto se le bandiere di alcune squadre, o comunque calciatori rappresentativi, avessero indossato le maglie degli acerrimi rivali? Nessuno lo può sapere. E’ successo però, come dicevamo, che Higuain andasse dal Napoli alla Juventus o che Figo andasse dal Barcellona al Real Madrid. E le ruggini con le ex squadre non sono mai state cancellate.

Per chi non lo ha mai fatto (o per chi non dovrebbe farlo, in quanto ancora in attività) abbiamo provato noi ad ipotizzare cosa sarebbe potuto essere. Il risultato? Sorprendente, affascinante, particolare. Fa un certo effetto vedere Totti con la maglia della Lazio o Maldini con quella dell’Inter. Nella speranza che i nostri lettori non ci insultino a guardare certe immagini (possiamo capire se ci mettiamo nei panni dei tifosi di Lazio, Roma, Juventus, Inter o Milan), ecco in alto la FOTOGALLERY con i calciatori più rappresentativi di una squadra con indosso la maglia degli acerrimi rivali.

P.S. Sconsigliamo la visione delle seguenti immagini ad un pubblico dal cuore debole, potrebbe urtarne la sensibilità. Sarebbe più consigliabile farlo non da soli ma possibilmente con un’altra persona accanto.