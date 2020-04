Totti e il retroscena post Roma: “Ecco chi mi voleva in Italia. Non avrei fatto come De Rossi”

L’ex capitano e dirigente della Roma, Francesco Totti, si è concesso ad una lunga intervista a Sky Sport in cui ha parlato di diversi argomenti. Il più importante, sicuramente, è quello relativo ad un futuro lontano dalla sua squadra di sempre dopo avergli detto addio. E, in questo caso, Totti commenta la scelta di De Rossi: “Io rispetto ciò che ha fatto Daniele, ognuno è libero di fare la propria scelta di vita. Io delle opportunità a fine carriere le ho avute, all’estero ma anche in Italia. Ma ero un po’ dubbioso: sentivo di poter dare ancora qualcosa, soprattutto in contesti diversi da quello italiano. Però un anno o due non mi avrebbero cambiato nulla e la mia scelta di vita era sempre stata quella di indossare una sola maglia: andare altrove avrebbe voluto dire cancellare il mio percorso dopo 24 anni. Chi mi voleva in Italia? La Sampdoria mi voleva a tutti i costi. Ferrero ha un debole per me, avrebbe fatto qualsiasi cosa per portarmi lì”.