Il tumore se lo porta via a 31 anni: il mondo del calcio piange un giovane calciatore [NOME e DETTAGLI]

Un altro gravissimo lutto ha colpito il mondo del pallone. Una triste notizia che ha sconvolto il calcio. E’ morto Damiano Zugno, stava lottando come un leone contro un tumore, era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al cervello due anni fa. Secondo quanto riporta ‘IlGazzettino.it’ si è spento in ospedale a Treviso dopo tre giorni di coma, aveva appena 31 anni. Viveva a Scorzè con la famiglia ed aveva iniziato la carriera dalle giovanili del Venezia prima di passare alla Vigontina. In carriera è stato capitano e difensore dell’Istrana, esperienze anche con Noale, Martellago, Mestre, Spinea e ultimo a Zero Branco. Il livello più alto è stato l’esordio tra i professionisti con il Mantova in Serie B. Quattro mesi dopo l’intervento era tornato in campo tra l’abbraccio affettuoso dei compagni. Purtroppo ha perso la sua battaglia più importante.