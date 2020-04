UEFA, campionati non finiti: si terrà conto dei meriti sportivi acquisit. Rinviato l’Europeo femminile

Concludere la stagione 2019-20 rimane l’obiettivo primario delle federazioni europee. Tanti Paesi stanno già lavorando in tal senso. La Germania è pronta a riprendere, anche la Serie A vuole concludere il campionato. La UEFA ha stabilito che se non si riuscisse a portare a termine i campionati varranno i meriti sportivi acquisiti sul campo fino al momento dell’interruzione. Il comitato esecutivo UEFA, riunitosi oggi, ha anche deciso il rinvio dell’Europeo femminile (previsto per il 2021) al 2022 (dal 6 al 31 luglio).