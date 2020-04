Uefa, Ceferin si sbilancia: “sono ottimista, pronti a giocare negli stadi vuoti”

“La priorità è la salute di tifosi, giocatori e dirigenti. Sono ottimista di natura, credo ci siano opzioni che ci possono permettere di ricominciare campionati coppe e portarli a termine. Potremmo dover riprendere senza spettatori, ma la cosa più importante credo sia giocare le partite. In tempi così duri si porterebbe alla gente felicità e un certo senso di normalità anche se le partite saranno solo in tv”. Sono le dichiarazioni del presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, importanti indicazioni sulla ripresa della stagione. “E’ presto per dire che non possiamo completare la stagione. L’ impatto sarebbe terribile per club e leghe. Possiamo terminare, ma dobbiamo rispettare le decisioni delle autorità e aspettare il permesso per tornare a giocare”.

IL CALCIO SOLO IN TV – “All’ inizio sì, ma è meglio giocare senza spettatori che non farlo affatto. Il calcio riporterebbe nelle case dei tifosi emozioni e gioia di cui hanno disperatamente bisogno”. Per le finali di Champions e Europa League “non c’ è una data limite per le finali di coppa. Dipende tutto da quando ricominceremo a giocare. Tutte le attività si stanno organizzando per ricominciare, tutti hanno bisogno di ritrovare le loro vite. Se le misure di sicurezza verranno rispettate e se le autorità daranno luce verde, gli allenamenti potrebbero riprendere come il resto. Per le gare servirà un ulteriore consenso”.