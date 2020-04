“L’OMS non ha mai raccomandato la sospensione del calcio fino al 2021”. Come riporta Tuttomercatoweb, lo tiene a precisare la UEFA attraverso un proprio portavoce. Smentita dunque la notizia circolata ieri in Brasile e diffusa dalla rivista Veja secondo cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità avrebbe “consigliato” al grande organo europeo di fermare il calcio per un anno e mezzo.