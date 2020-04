“La Uefa è come Trump, centinaia di morti al giorno ma l’economia viene prima della salute”, il pesante attacco

Un attacco pesante verso l’Uefa. In un momento delicato come questo, legato all’emergenza Coronavirus, l’ex calciatore olandese ed attuale direttore sportivo dell’Ajax Marc Overmars non le ha mandate a dire al principale organo calcistico europeo. “Incomprensibile che UEFA e Federcalcio olandese non interrompano definitivamente le competizioni. Sono come Trump una settimana fa: con centinaia di morti ogni giorno, per loro l’economia è più importante della salute”. E’ questo quanto affermato dall’ex centrocampista al Telegraaf.