Ufficiale, sospesa la Ligue 1: titolo al Psg, il Lione è fuori dalle Coppe

L’anticipazione di qualche ora fa ha trovato riscontro: sono state stabilite le posizioni di classifica della Ligue 1, il campionato è stato ufficialmente interrotto. L’annuncio è arrivato direttamente dalla LFP, il Psg è campione di Francia, Rennes in Champions per la prima volta, il Reims torna in Europa, mentre il Lione è clamorosamente fuori dalle coppe. Sono state anche confermate le retrocessioni di Tolosa e Amiens.

Campione e alla fase a gironi di Champions League

1) Paris Saint-Germain

Alla fase a gironi di Champions League

2) Olympique Marsiglia

Alle qualificazioni per la Champions League

3) Rennes

Alla fase a gironi di Europa League

4) Lille

5) Reims

Alle qualificazioni per l’Europa League

6) Nizza

7) Olympique Lione

8) Montpellier

9) Monaco

10) Angers

11) Strasburgo

12) Bordeaux

13) Nantes

14) Brest

15) Metz

16) Digione

17) Saint-Etienne

18) Nimes

Retrocesse in Ligue 2

19) Amiens

20) Tolosa