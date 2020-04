L’ultima pazza idea sulla Serie A: “Tre punti per ogni gara mancante”. La nuova classifica

L’obiettivo è abbastanza chiaro: chiudere il campionato, in un modo o nell’altro. Come ribadito ieri da Gravina, si vuole concludere anche a costo di andare oltre certe date. Ovviamente nei limiti del possibile e sempre mettendo davanti l’emergenza sanitaria. E se non si dovesse riuscire? L’ipotesi annullamento, purtroppo, non è da scartare. In quest’ultimo caso, si fa avanti una nuova pazza idea: assegnare ad ogni club di Serie A tre punti per ogni gara mancante. A riportarlo è il Corriere della Sera.

In questa maniera si delineerebbero le qualificate alle coppe e le retrocessioni, che sarebbero soltanto due (Brescia e Spal), in virtù delle sole due promozioni (Benevento e Crotone).

Ecco, dunque, come sarebbe la nuova classifica, come riportato da ‘Calcio e Finanza’. Tra parentesi, le posizioni perse o guadagnate rispetto alla classifica attuale.