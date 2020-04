Vaccino Coronavirus, in Svizzera annunciano: “Pronto per ottobre”

L’emergenza Coronavirus ha portato alla disperata e frenetica ricerca di un vaccino. La soluzione potrebbe arrivare dalla Svizzera. Un team di ricercatori dell’università di Berna sta mettendo a punto un vaccino cosiddetto geneticamente sintetizzato, basato su particelle simili al virus. Questi vaccini funzionano abbattendo la proteina che il virus utilizza per attaccarsi a una cellula. Potrebbe essere testato già ad agosto e, in caso di risultati positivi, utilizzato a partire da ottobre. Ad annunciarlo è stato Martin Bachmann, professore di immulogia dell’università nel corso di una conferenza online con l’associazione stampa della Nazioni Unite: “Abbiamo in programma di immunizzare le prime persone ad agosto e poi di condurre una grande vaccinazione a ottobre”.