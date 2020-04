Venduta all’asta la maglia di Maradona: Dybala, Florenzi e Gomez partecipano ma ecco chi se l’è aggiudicata

L’asta per la maglia di Diego Armando Maradona, quella che il ‘Pibe de Oro’ ha indossato in un’amichevole tra Italia e Argentina del 1987, ha visto partecipare diversi calciatori. Messa in vendita dalla fondazione di Ciro Ferrara e dei fratelli Cannavaro per beneficenza. In lizza per accaparrarsela anche Florenzi, Dybala e il ‘Papu’ Gomez ma ad aggiudicarsela è stato Andrea Cattoli, agente (tra gli altri) di Sebastian Giovinco. Il prezioso cimelio è stato battuto per 55 mila euro. Ad annunciare l’acquisto è stato lo stesso Cattoli, attraverso il suo profilo Instagram: “Sono felice e orgoglioso di poter contribuire al sostentamento per l’acquisto di beni di prima necessità per le famiglie napoletane attraverso FCF Onlus. Sono orgoglioso e fiero di essere Italiano. La maglia di Maradona rappresenta un patrimonio di tutti noi e, quando tornerò in Italia, deciderò insieme a Ferrara, Paolo Cannavaro e a Fabio Cannavaro dove esporla affinché tutti gli appassionati possano ammirarla. Un grazie a Dybala, Gomez e Florenzi per aver reso ‘avvincente’ un pomeriggio alle persone insieme a me. A loro rivolgo i miei più sinceri complimenti per le loro splendide carriere”.