“Voglio che quell’animale stia a casa”: durissimo post del politico su Cristiano Ronaldo, poi il dietrofront

Le foto di Cristiano Ronaldo a passeggio con Georgina e i figli a Madeira non sono piaciute e hanno scatenato le polemiche. Eppure, nonostante l’emergenza Coronavirus, in Portogallo è permesso fare piccole passeggiate vicino alla propria abitazione con un familiare a patto di mantenere la distanza di sicurezza. Il comportamento del fuoriclasse della Juventus non è andato giù al politico locale, Rafael Macedo, che ha pesantemente criticato con un post su Facebook: “Voglio che quell’animale che arriva dall’Italia stia a casa. Cacciate quel barbone da Madeira”. Dopo qualche ora, però, è arrivato il dietrofront dello stesso Machado che ha dichiarato che il suo account era stato hackerato.