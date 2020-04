Vola a Dubai senza avvisare il club: calciatore licenziato in tronco [NOME e DETTAGLI]

Una disposizione imposta dal club a tutti i giocatori: informare in caso di spostamenti. Regola alla quale è venuto meno Samir Nasri, centrocampista francese dell’Anderlecht. Per questo motivo l’ex Arsenal è stato licenziato in tronco. Nasri è volato a Dubai, non informando il club belga a suo dire perché non è riuscito a mettercisi in contatto. Non è la prima volta che il francese finisce nei guai: durante la sua stagione al Siviglia, è stato squalificato per 18 mesi dopo essersi sottoposto ad un trattamento per via endovenosa in una clinica di Los Angeles.