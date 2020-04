“Non mi sono piaciute le parole di Van Basten verso Sacchi. Quando Berlusconi si scusò regalando un’auto…”

“Marco Van Basten ha sicuramente mugugnato qualche volta, comunque quando si vedono con Sacchi sono sempre abbracci tra di loro. Devo dire però che nella biografia uscita qualche mese fa, ha usato parole spiacevoli nel confronti di Sacchi e questo non mi è piaciuto. So che Arrigo ci è rimasto male. Anche perché più di una volta ha ammesso pubblicamente che Marco i problemi più che crearli, li ha risolti”. A parlare così è Walter Bianchi, ex calciatore del grande Milan di Sacchi. A ‘Il Corsivo Sportivo’ si è detto amareggiato per le parole che l’olandese ha usato verso l’ex tecnico.

Tra i passaggi dell’intervista, anche una parentesi su un episodio curioso accaduto in quegli anni: “All’inizio della stagione 86/87 giocammo una amichevole col Milan e un mio compagno, Davide Zannoni, riportò un infortunio molto serio. Il presidente Berlusconi, per scusarsi di quanto accaduto, regalò a Davide una automobile”.