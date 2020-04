Yonghong Li: “Offerta di Commisso un insulto, aveva consiglieri ignoranti. Sul tentativo per Ronaldo…”

Yonghong Li fiume in piena. Tanti gli argomenti affrontati dall’ex patron del Milan in merito al periodo in cui era capo della società. Tra la gestione del mercato e l’offerta di Commisso per rilevare il club.

“Ricco budget per il mercato? Come ha detto David Han Li nella sua intervista – dice a sempremilan.com – i tifosi meritavano di meglio dopo il lungo silenzio sul mercato e nelle competizioni. Volevamo che i tifosi fossero nuovamente felici e abbiamo provato a fare quello che meritavano. Ma il mercato è determinato da molti fattori. Se abbiamo provato a prendere Cristiano Ronaldo? C’erano molti giocatori che stavamo considerando, anche se preferisco non entrare nei dettagli. Ovviamente CR7 è un giocatore di livello mondiale, qualunque allenatore sarebbe felice di averlo. Il mio obiettivo era quello di fare il meglio per la squadra, i giocatori e il management”.

“Ciò che Commisso ha offerto era uno scherzo e un insulto per noi, specialmente per un club importante come il Milan, al di là di quello che ha detto alla stampa. Forse è stato ingannato dai suoi consiglieri che erano potenzialmente molto arroganti e ignoranti. Non volevamo sprecare il nostro tempo quando avevamo cose più importanti da fare e migliori offerte da trattare”.