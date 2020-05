10 maggio 1987, il Napoli sogna e fa festa: le splendide immagini del primo scudetto azzurro [FOTO]

Il 10 maggio 1987 un’intera città si ferma, chiude gli occhi e sogna. Il Napoli è sul tetto d’Italia, il Napoli è campione d’Italia, per la prima volta nella sua storia. Un popolo, un paese, tutto, a festeggiare un traguardo inimmaginabile fino a qualche anno prima. Sono gli anni belli di Diego Armando Maradona, che da solo e in poco tempo trascina gli azzurri ad una serie di successi che andranno anche oltre la penisola. Sono gli anni in cui la città partenopea si lascia trascinare da un sogno, si fa trasportare da un’emozione popolare. Quel giorno vince non solo la squadra, ma tutti i tifosi, calorosi e trascinatori, affamati di vittorie. Le immagini nella FOTOGALLERY in alto sono abbastanza eloquenti in tal senso. Le strade piene di bandiere, sciarpe, macchine in festa.