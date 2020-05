I 50 uomini più influenti nel mondo del calcio: la classifica di France Football

La rivista France Football ha stilato la classifica dei 50 uomini più influenti nel mondo del calcio. Ci sono presidenti, allenatori, calciatori, arbitri, procuratori. Tutti coloro che, con il loro “potere”, generano influenza nello sport più popolare al mondo.

Il primo posto è per il patron del Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi. Podio completato da Cristiano Ronaldo e Gianni Infantino. Al sesto posto, spazio al numero uno della Juventus Andrea Agnelli. Raiola al 17° posto, Mbappé al 20°, Collina al 31°. A piazzarsi anche in questa speciale graduatoria altri procuratori come Mendes e Zahavi, politici come Xi Jinping, allenatori come Klopp, Guardiola e Zidane e i vari Messi, Neymar, Sterling, Salah, Megan Rapinoe.